"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 780 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 780 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,89%, стоп-приказ: 675 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Выручка группы по итогам I половины 2023 года составила 264,9 млрд руб., чистая прибыль - 27,9 млрд руб., указывают аналитики. Компания начала консолидировать участки на северо-западе Москвы. Потенциал застройки составляет 1,35 млн квадратных метров. Аналитики отмечают накопленный спрос на жилье на этой территории.

"С технической точки зрения цена тестирует поддержку на отметке 700 руб., после существенной коррекции движение переходит в боковик. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - отмечают в "Финаме".

ГК "ПИК" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России. Группа компаний возводит в РФ 5,2 млн квадратных метров жилья.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.