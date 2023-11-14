"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $326,51

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $326,51 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $272, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 14 ноября. Аналитики ожидают роста выручки до $37,63 млрд и прибыли на акцию - до $3,76. Если отчетность превзойдет предположения аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки, от которого просматривается движение вверх. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $272 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39", - указывают в "Финаме".

The Home Depot - крупнейшая торговая сеть, которая занимается продажей стройматериалов и инструментов для ремонта. Сеть компании насчитывает более 2300 магазинов в США, Канаде и Мексике.

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