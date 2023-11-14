Вероятно дальнейшее замедление роста выручки Сегежа групп в 4К23 - Freedom Finance Global

Вероятно дальнейшее замедление роста выручки "Сегежа групп" в IV квартале 2023 года, полагает

заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Компания 13 ноября отчиталась о МСФО за третий квартал и январь-сентябрь 2023 года. Выручка компании в третьем квартале выросла на 13% г/г, до 23,9 млрд руб., а за девять месяцев упала на 20% г/г, до 63,7 млрд руб., отмечается в комментарии.

"Неудовлетворительные финансовые результаты компании обусловлены общей для лесопромышленной отрасли России негативной ситуацией, - указывает эксперт инвесткомпании. - В четвертом квартале прогнозируем дальнейшее замедление роста выручки эмитента под влиянием указанных тенденций. Падение объемов экспорта, отказ от дивидендных выплат и высокий долг лишают акции Сегежи инвестиционной привлекательности. В нашем аналитическом покрытии данной компании нет, но, судя по тому, как у нее идут дела, а также в целом по ситуации в этой отрасли (мировые цены на пиломатериалы находятся недалеко от трехлетних минимумов), сейчас покупать акции деревообрабатывающих предприятий не стоит".

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