"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену "префов" Башнефти на уровне 1800 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость привилегированных акций "Башнефти" на уровне 1800 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"В прошедшую пятницу вышли данные по доходам Башкортостана от производства нефтепродуктов за III квартал 2023 года, которые составили 213 млрд руб. При этом за 1П23 доходы были около 270 млрд руб. Таким образом, можно сделать вывод, что выручка "Башнефти" ожидаемо ускорилась на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля за отчетный период. В 4К23 выручка компании вырастет за счет демпфера от государства. В понедельник стало известно, что Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме. В связи с вышеперечисленным мы сохраняем прогноз по дивидендам в размере 250 рублей на оба типа акций эмитента и целевой ориентир на уровне 1800 рублей за привилегированную бумагу", - указывают эксперты.

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