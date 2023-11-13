Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 91-92 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 91-92 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов.

"Профицит внешней торговли в сентябре увеличился на 39,1% м/м до $15,3 млрд, - констатирует эксперт. - Экспорт вырос на 10,1% м/м, в основном за счет дорогой нефти. Импорт сжался на 2,5% м/м, что мы считаем первым эффектом ужесточения денежно-кредитной политики. Несмотря на улучшение показателей внешнеторгового баланса, в сентябре курс рубля находился под давлением. Для укрепления российской валюты нужны еще более солидные показатели профицита внешней торговли. В первой декаде ноября российская валюта сдала стресс-тест на отлично и укрепилась в районе 92 руб./$1. Ежедневные продажи валюты обычно растут во второй половине месяца, поэтому сейчас мы ждем сохранения сильного рубля до конца ноября. Мы полагаем, что на этой неделе пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 91-92 руб./$1".

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