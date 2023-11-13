Фундаментально оправданная цена акции Мосбиржи составляет 249 руб. - ПСБ

Фундаментально оправданная цена акции "Московской биржи" составляет 249 руб., считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) ЕкатеринаКрылова.

"Московская биржа" опубликовала финансовые результаты за 3К23: и квартал к кварталу, и год к году отмечается двузначный рост ключевых показателей, - отмечает эксперт. - Чистая прибыль составила 14,3 млрд руб., что чуть ниже ожиданий рынка (15 млрд руб.). Это обусловлено увеличением операционных расходов и более низкими темпами роста процентных доходов. Скорректированную прибыль - 13,3 млрд руб. вследствие формирования резерва под ожидаемые кредитные убытки. У нас позитивный взгляд на акции "Московской биржи". В IV квартале ждём от компании ещё более сильных результатов за счёт наращивания темпов процентных доходов (профит от роста ключевой ставки) и комиссионных доходов (за счет повышения торговой активности). Считаем, что фундаментально оправданная цена - 249 руб./акц.".

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