"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: продавать акции Норникеля

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 16000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования на декабрь 2023 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: 18000 руб., говорится в комментарии.

Аналитики сервиса ожидают негативную динамику акций в ближайшие два месяца на фоне конъюнктуры рынка металлов, слабых финансовых результатах и низкой дивидендной доходности. "В позитивном сценарии потенциальная цена акций может снизиться до 16000 рублей, вернувшись к своим значениям, которые были до недавнего роста цены. Потенциальная доходность при открытии сделки в шорт в таком случае может составить 8% на горизонте до трех месяцев", - прогнозируют эксперты.

К рискам идеи аналитики относят разворот цен на металлы или сильное ослабление рубля на коротком горизонте.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.