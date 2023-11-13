Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков.

"Падение продаж Country Garden Holdings в октябре (минус 81,1% г/г) оказалось самым масштабным за последние шесть лет. Сентябрьский результат в минус 80,7% тоже не добавлял оптимизма. Ситуация усугубляется опасениями покупателей относительно способности девелопера завершить строительство проектов. Мы тоже негативно оцениваем состояние и перспективы рынка недвижимости КНР", - отмечают эксперты.

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