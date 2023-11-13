.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятность подъема ставки ЦБР в декабре 2023г выросла - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
13 ноября 2023 года 15:52
Вероятность подъема ставки ЦБР в декабре 2023г выросла - ПСБ
Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки Банка России в декабре 2023 года выросла, снижение ставки может начаться не ранее четвертого квартала следующего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "По итогам октября уровень инфляции - 6,7% г/г. Это в рамках прогноза ЦБ РФ на конец 2023 года (7-7,5%). В непродовольственных товарах в октябре удалось сбить инфляционный импульс благодаря стабилизации курса и ограничению экспорта нефтепродуктов, в услугах рост цен также замедлился, но на продукты питания цены продолжили расти. В первую неделю ноября инфляционная ситуация усугубилась. Недельный рост цен в два раза превысил средние уровни октября. Быстро растут цены на отечественные авто (+5,5% за неделю). Но это не основная проблема. Идет устойчивое усиление инфляции в продуктах питания. Несмотря на два года хороших урожаев, даже увеличение товарного предложения не может удовлетворить сильный внутренний спрос, - указывает эксперт в комментарии. - Мы повышаем прогноз по инфляции на конец текущего года с 7% до 7,6% и с 5% до 5,9% на конец 2024 года. Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки в декабре выросла. Также растет угроза, что снижение ставки начнется не ранее четвертого квартала следующего года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
13 ноября 2023 года 18:17
Фундаментально оправданная цена акции "Московской биржи" составляет 249 руб., считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) ЕкатеринаКрылова. "Московская биржа" опубликовала финансовые результаты за 3К23: и квартал к кварталу, и год к году отмечается двузначный рост ключевых показателей, - отмечает... читать дальше
.13 ноября 2023 года 17:56
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 16000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования на декабрь 2023 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: 18000 руб., говорится в комментарии. Аналитики... читать дальше
.13 ноября 2023 года 17:28
Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность на фоне устойчивости прибыли к процентному риску и стремлении менеджмента эмитента поддерживать рост дивиденда на бумагу, сообщается в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса. "Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за... читать дальше
.13 ноября 2023 года 17:05
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций CK Asset и China Resources Land, сообщается в обзоре аналитиков. "Падение продаж Country Garden Holdings в октябре (минус 81,1% г/г) оказалось самым масштабным за последние шесть лет. Сентябрьский результат в минус 80,7% тоже не... читать дальше
.13 ноября 2023 года 16:40
Дивидендная доходность бумаг (GDR) "РусАгро" по итогам текущего года может составить от 12,4 до 13,3%, в настоящее время депозитарные расписки эмитента оценены справедливо, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "RosAgro, холдинговая компания "Группы РусАгро" представила сильные финансовые... читать дальше
.13 ноября 2023 года 16:17
Потенциала роста котировок бумаг ГМК "Норильский никель" и акций "Газпром нефти" в настоящее время нет, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Совет директоров "Норникеля" рекомендовал дивиденды за 9М23 в размере 915,33 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 5,24%.... читать дальше
.13 ноября 2023 года 15:31
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Компания заявила в понедельник о рекордных продажах в "День холостяка", который с момента возникновения... читать дальше
.13 ноября 2023 года 15:11
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Система 001Р-26, ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря... читать дальше
.13 ноября 2023 года 14:52
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена на заседании 15 декабря еще на 1-2 п.п., полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эксперт обращает внимание на данные Росстата, согласно которым годовая инфляция потребительских цен выросла с 6% в сентябре 2023 года до 6,7% в... читать дальше
.13 ноября 2023 года 14:37
Дивиденды "Татнефти" за II полугодие 2023 года могут принести доходность 6,18% годовых, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Татнефть" опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, отмечается в обзоре инвесткомпании. Выручка компании снизилась на 10% по сравнению с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.