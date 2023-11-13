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13 ноября 2023 года 15:52

Вероятность подъема ставки ЦБР в декабре 2023г выросла - ПСБ

Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки Банка России в декабре 2023 года выросла, снижение ставки может начаться не ранее четвертого квартала следующего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"По итогам октября уровень инфляции - 6,7% г/г. Это в рамках прогноза ЦБ РФ на конец 2023 года (7-7,5%). В непродовольственных товарах в октябре удалось сбить инфляционный импульс благодаря стабилизации курса и ограничению экспорта нефтепродуктов, в услугах рост цен также замедлился, но на продукты питания цены продолжили расти. В первую неделю ноября инфляционная ситуация усугубилась. Недельный рост цен в два раза превысил средние уровни октября. Быстро растут цены на отечественные авто (+5,5% за неделю). Но это не основная проблема. Идет устойчивое усиление инфляции в продуктах питания. Несмотря на два года хороших урожаев, даже увеличение товарного предложения не может удовлетворить сильный внутренний спрос, - указывает эксперт в комментарии. - Мы повышаем прогноз по инфляции на конец текущего года с 7% до 7,6% и с 5% до 5,9% на конец 2024 года. Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки в декабре выросла. Также растет угроза, что снижение ставки начнется не ранее четвертого квартала следующего года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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