Вероятность подъема ставки ЦБР в декабре 2023г выросла - ПСБ

Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки Банка России в декабре 2023 года выросла, снижение ставки может начаться не ранее четвертого квартала следующего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"По итогам октября уровень инфляции - 6,7% г/г. Это в рамках прогноза ЦБ РФ на конец 2023 года (7-7,5%). В непродовольственных товарах в октябре удалось сбить инфляционный импульс благодаря стабилизации курса и ограничению экспорта нефтепродуктов, в услугах рост цен также замедлился, но на продукты питания цены продолжили расти. В первую неделю ноября инфляционная ситуация усугубилась. Недельный рост цен в два раза превысил средние уровни октября. Быстро растут цены на отечественные авто (+5,5% за неделю). Но это не основная проблема. Идет устойчивое усиление инфляции в продуктах питания. Несмотря на два года хороших урожаев, даже увеличение товарного предложения не может удовлетворить сильный внутренний спрос, - указывает эксперт в комментарии. - Мы повышаем прогноз по инфляции на конец текущего года с 7% до 7,6% и с 5% до 5,9% на конец 2024 года. Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки в декабре выросла. Также растет угроза, что снижение ставки начнется не ранее четвертого квартала следующего года".

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