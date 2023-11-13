БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Система 001Р-26, ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Шансы на повышение ключевой ставки до 16% на декабрьском заседании достаточно высоки, - полагает эксперт. - Спред доходности ОФЗ к ключевой ставке в 4,5 п.п. выглядит очень большим, особенно на фоне доступных альтернатив в виде флоатеров и фондов ликвидности по высоким ставкам денежного рынка RUONIA и RUSFAR.Сравнение с аукционами Минфина также не в пользу рыночных доходностей. При такой конъюнктуре флоатеры остаются в приоритете. Сегодня эти бумаги дают возможность получать высокую доходность, сопоставимую с надежными корпоративными бондами с фиксированным купоном. Ставка RUONIA, по последним данным, на уровне 14,4%".

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