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13 ноября 2023 года 14:52
Ключевая ставка ЦБР может быть повышена в декабре еще на 1-2 п.п. - Freedom Finance Global
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена на заседании 15 декабря еще на 1-2 п.п., полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эксперт обращает внимание на данные Росстата, согласно которым годовая инфляция потребительских цен выросла с 6% в сентябре 2023 года до 6,7% в октябре. Помесячная инфляция в октябре выросла на 0,83%, немного замедлившись по сравнению с ростом в сентябре, когда по сравнению с августом инфляция выросла на 0,87%. "Хотя по некоторым группам товаров весьма заметна тенденция к замедлению инфляции, рост цен на автомобильный бензин, коммунальные услуги и услуги транспорта по-прежнему подталкивают инфляцию вверх, - отмечает Мильчакова. - Мы предполагаем, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 15 декабря ключевая ставка может быть снова повышена на 1-2 процентных пункта, однако очень вероятно, что в 2024 году ЦБ РФ может взять длительную паузу в повышении ключевой ставки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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