Новые бонды Интерлизинга интересны для инвесторов с высокой толерантностью к риску - инвестбанк "Синара"

Новые 3-летние облигации "Интерлизинга" серии 001Р-07 интересны для инвесторов с высокой толерантностью к риску, полагает аналитик Инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Интерлизинг" 14 ноября планирует собрать заявки на облигации серии 001Р-07 объемом 3,5 млрд руб. Срок обращения - 3 года, купонный период - 30 дней, - напоминает эксперт. - По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости в даты выплаты 12-го - 36-го купонов. Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 16,5% годовых (эффективная доходность - не выше 17,81% годовых). Самый длинный и высокодоходный выпуск облигаций "Интерлизинга" серии 001Р-06 торгуется с доходностью чуть выше 16% годовых при дюрации в 1,9 года. Ориентир по новому выпуску предполагает премию к его доходности около 150 б.п. Мы считаем новые бумаги интересными для инвесторов с высокой толерантностью к риску, даже с учетом возможного сокращения премии".

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