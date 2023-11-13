Акции Сегежа неинтересны для покупок в настоящее время - "Тинькофф Инвестиции"

Акции "Сегежа групп" неинтересны для покупок в настоящее время, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Александр Алексеевский.

"Представитель лесной промышленности опубликовал отчет МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Помимо слабых результатов отметим, что основной акционер "Сегежа" - АФК "Cистема" - попал в свежий список санкций от Минфина США, - указывает эксперт в комментарии. - Рост выручки в 3К был достигнут за счет увеличения объемов продаж и ослабления рубля, тем не менее ценовая конъюнктура в ключевых сегментах компании остается неблагоприятной, что оказывает давление на финрезультаты. У компании высокие процентные расходы из-за существенной долговой нагрузки, что негативно сказывается на прибыли. Соотношение чистый долг/OIBDA снизилось с 19х кварталом ранее до 15х, однако остается крайне высоким. На наш взгляд, в текущей ситуации акции "Сегежа" не выглядят интересно для добавления в портфель".

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