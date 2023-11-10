Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Li Auto на уровне "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций Li Auto на уровне "продавать" с целевой ценой HKD120 за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Как следует из опубликованных финансовых результатов Li Auto за 3К23, выручка в годовом сопоставлении выросла почти вчетверо, до CNY34,7 млрд. По этому показателю компания обошла прогноз рынка в CNY33,7 млрд. Прибыль на АДР составила $0,39, гораздо выше прогноза ($0,23). Li Auto четвертый квартал подряд выходит в плюс по чистой прибыли. Хорошая отчетность окажет поддержку котировкам в среднесрочной перспективе, однако исходя из фундаментальных факторов считаем оценки компании завышенными при серьезной конкуренции с другими производителями электромобилей", - пишет аналитик Александр Гайда.

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