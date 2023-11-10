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10 ноября 2023 года 17:30
Дивидендная доходность НоваБев может составить 17% по итогам 2024 года - "Мои Инвестиции"
Дивидендная доходность "НоваБев Групп" может составить 17% по итогам 2024 года, считает аналитик телеграм-канала "Мои инвестиции" Николай Ковалев. "Компания "НоваБев" раскрыла финансовые результаты 9М23, - отмечает эксперт. - Результаты оказались сильными, отражая рост с высокой базы 2022 года и ажиотажного спроса. Выручка увеличилась на 17% г/г, до 78 млрд руб. За 9М23 рентабельность составила 16% против 18% год назад. Текущий показатель сопоставим со средним уровнем 2020-22 годов. Раскрытые уровни по-прежнему внушают оптимизм - 15% в производстве и дистрибуции и 12% в рознице. Чистая прибыль осталась на уровне прошлого года (5,3 млрд руб.) с рентабельностью 7%. Против 2021г. чистая прибыль практически удвоилась". Аналитик отмечает, что на 13 ноября запланирован совет директоров и рекомендация по дивидендам. "За 1П23, компания удивила, распределив 120% чистой прибыли, - подчеркивает Ковалев. - Предполагая всю чистую прибыль на дивиденды по результатам 9мес23, наш базовый сценарий за квартал предполагает доходность 2,5% (140 руб. на акцию)". По мнению стратега, "НоваБев" продолжает придерживаться агрессивной траектории развития. Эксперт видит возможность расти в районе 20% в год за счет розничного бизнеса и импорта. "Мультипликаторы 2024П равны 4,5х EV/EBITDA и 5,7х P/E. Дивидендная доходность следующего года может составить 17% при распределении всей чистой прибыли, делая историю одной из самых интересных в потребительском секторе", - прогнозирует Ковалев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАБЕВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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