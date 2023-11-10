Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 320 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, оговорится в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"Сбер опубликовал отчётность по РПБУ за октябрь и 10 месяцев 2023 года. Банк стабильно удерживает уровень месячной прибыли - 133 млрд руб. - и за 10 месяцев заработал 1,26 трлн руб. (+21% к 10 мес. 2021 года).Повышение ключевой ставки и регуляторные меры уже начали тормозить темпы роста кредитования. Ранее менеджмент Сбера заявлял, что при ставке 15% объём выдачи в ближайшие месяцы сократится ещё на 15-20%", - пишет эксперт.

Грицкевич сохраняет прогноз по прибыли Сбербанка за 2023 год на уровне 1,5 трлн руб. В 2024 году из-за более высокого уровня ключевой ставки эксперт ожидает, что снизится чистая процентная маржа и повысится уровень риска (COR). В результате этого прибыль банка может составить 1,4-1,5 трлн руб. Свой прогноз показателей на 2024 год Сбербанк представит в декабре, подчеркивается в комментарии.

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