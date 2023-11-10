Акции Сегежи, Мосбиржи и Русагро будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции "Сегежа Групп", "Московской биржи" и "Русагро" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

Сегежа планирует опубликовать операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 13 ноября. Пучкарев напоминает, что последние 1,5 года компания страдает от влияния санкций, переориентации рынков сбыта, а также ухудшения конъюнктуры. Предпосылок для качественного улучшения ситуации в III квартале не просматривается, но может продолжиться позитивная тенденция по оптимизации издержек.

"Акции "Сегежи" сейчас находятся вблизи минимумов с начала 2023 года, заметна перепроданность бумаг. В случае улучшения финансовых показателей бумаги могут получить стимул к восстановлению. Позитивным сигналом будет пробой 4,8 руб. Если отчет не воодушевит рынок, и поддержка 4,6 руб. будет сломлена, можно будет рассчитывать на движение к историческим минимумам на 4,2 руб.", - пишет эксперт.

"Московская биржа" представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 13 ноября. По мнению эксперта, отчет ожидается сильным - процентные доходы должны заметно вырасти благодаря росту процентных ставок в экономике. Также ожидается рост комиссионных доходов на фоне высокой торговой активности на высокомаржинальном фондовом рынке.

"С технической точки зрения акции "Мосбиржи" двигаются в крутом растущем тренде, в последние дни темпы подъема ускорились, - констатирует Пучкарев. - Бумаги находятся на исторических максимумах, оценка оправдана сильным ростом финансовых метрик, однако потенциал дальнейшего подъема ограничен. По осцилляторам заметна сильная перегретость. Зона торможения роста может быть найдена в районе 220-230 руб. В случае начала коррекции стоит следить за границей крутого растущего тренда с минимумов начала сентября".

"Русагро" 13 ноября опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал. Аналитик БКС указывает, что операционные результаты были умеренно позитивными, компания нарастила выручку на 35% год к году. В финансовых результатах, по его мнению, наибольший интерес представляют показатели рентабельности, EBITDA.

В рамках конференц-звонка менеджмент "Русагро" может предоставить информацию о прогрессе в вопросе редомициляции. Пучкарев подчеркивает, что переезд "Русагро" на текущий момент является одним из ключевых моментов в инвестиционном кейсе компании - от этого зависит как скоро компания сможет вернуться к выплате дивидендов.

"Техническая картина в акциях "Русагро" осторожная, - отмечает аналитик. - Последний максимум был ниже предыдущего, на дневном таймфрейме есть сигнал на продажу. Акции находятся неподалеку от исторических максимумов, бумаги нельзя назвать дешевыми. При ухудшении сентимента в бумаге стоит следить за 1400 руб., пробой может спровоцировать спуск в зону 1050-1150 руб.".

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