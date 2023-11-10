"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") с целевой ценой 1310 рублей за бумагу, говорится в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Инарктика" представила операционные результаты за 9 меяцев. Выручка и продажи выросли, а вот EBITDA снизилась. Рост выручки за 9 месяцев обусловлен как ростом продаж в натуральном выражении, так и ростом цен, несмотря на эффект высокой базы во втором квартале прошлого года. Цены на атлантический лосось продолжают оставаться на высоких уровнях, поскольку Норвегия по-прежнему ограничивает экспорт в Россию", - пишет эксперт.

Рентабельность по EBITDA возвращается к оптимальному историческому уровню, констатирует Яковлева. Снижение маржинальности на 10 п.п. обусловлено аномально высокими результатами прошлого года. На данный момент компания завершает строительство четвертого завода для выращивания мальков и приступила к строительству кормового завода. Пот мнению аналитика, все это в среднесрочной перспективе окажет позитивное влияние на эффективность бизнеса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.