Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Li Auto до $54

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Li Auto с $49 до $54 за штуку с сохранением рекомендации "покупать", отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Романа Лукьянчикова.

"Компания представила сильные квартальные результаты и дала оптимистичные, превзошедшие средние ожидания рынка, прогнозы на октябрь-декабрь, - указывает эксперт. - Модельный ряд автомобилей, производимых компанией, продолжает пользоваться повышенной популярностью, несмотря на усиление предложения со стороны конкурентов. Это позволило менеджменту представить ориентиры выше консенсуса на текущий квартал и сохранить операционную эффективность на стабильном уровне".

Основным риском для Li Auto в будущем, на взгляд Лукьянчикова, останется усиление конкуренции в секторе EV на домашнем рынке. В ближайшее время начнутся поставки электромобилей от таких китайских техгигантов, как Huawei, Xiaomi и Baidu. Tesla также заинтересована в сохранении своих позиций на рынке КНР.

"Дополнительным драйвером роста для Li Auto могут стать неанонсированные модели BEV, при этом модель Li MEGA окажет ограниченное позитивное влияние, так как принадлежит к нишевому классу, - полагает аналитик. - Сохранение маржинальности значительно выше, чем у конкурентов, и устойчивый рост продаж позволяет нам повысить целевую цену по акции Li Auto до $54".

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