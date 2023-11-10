Акции Сбербанка - по-прежнему привлекательная дивидендная история - "Мои Инвестиции"

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка в преддверии объявления новой стратегии и дивидендной политики 6 декабря 2023 года, бумаги эмитента остаются привлекательной дивидендной историей - дивиденд за 2023 год может составить 38 рублей на акций (дивидендная доходность - 13,6% годовых), сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Михаила Шлемова и Елизаветы Лебедевой.

Эксперты отмечают, что в настоящее время акции банка торгуются на мультипликаторах 2024 года P/E 3,8х и P/BV 0,8х или с 30-33% дисконтом к историческим средним.

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