"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 4400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter Group с целью 4400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,01%, стоп-приказ: 3350 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило лицензию в рамках оферты МКАО "Хэдхантер" на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group. Итоговая цена выкупа с учетом десятипроцентного "налога на выход" составит 819,45 руб. за бумагу. Buyback является позитивным ожиданием самой компании относительно долгосрочных перспектив", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящий тренд сохраняется, локальная коррекция завершена после закрепления выше уровня 3500 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3350 руб. риск на портфель составит 0,57%", - указывают эксперты "Финама".

HeadHunter - крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане.

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