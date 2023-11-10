SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Софтлайн

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают оценку "держать" для акций ПАО "Софтлайн" на фоне нейтральных результатов эмитента за третий квартал и девять месяцев 2023 года, сообщается в комментарии аналитика инвестбанка Ирины Иртеговой.

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