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10 ноября 2023 года 13:05
Инвесторам стоит обратить внимание на "префы" Мечела - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на привилегированные акции "Мечела", они привлекательнее, чем кажутся, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. "Привилегированные акции "Мечела" с начала 4К23 торгуются с незначительной премией к обычным акциям компании - в среднем 2-4% (против примерно 35% за 2018-2023 гг.). При этом дивидендная политика эмитента предполагает выплату 20% чистой прибыли по привилегированным бумагам. В случае устойчивой положительной чистой прибыли видим вероятность возобновления дивидендов на среднесрочном горизонте. Отметим, что в случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям они становятся голосующими и фактически конвертируются в обычные бумаги. Таким образом, мы считаем, что опцион на дивиденды должен отражаться в премии привилегированной акции над обыкновенной - оцениваем справедливый уровень премии в 10-20% (исходя из возможности "Мечела" предложить более 30% дивдоходности в долгосрочной перспективе), - пишут эксперты в обзоре. - Сохраняем позитивный взгляд на "Мечел" и отмечаем привлекательную оценку - на споте акции компании торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 12М 1,9x, генерируя 60-80% доходности FCF. Между тем при текущих ценах мы предпочитаем привилегированные акции компании - они торгуются с премией всего в 3%, что на наш взгляд, ниже справедливого уровня". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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