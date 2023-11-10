Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Газпром нефти"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Газпром нефти", сообщается в обзоре старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 9M23 в размере 82,94 руб. на акцию (дивидендная доходность - 10%), на 47% выше среднерыночного прогноза. Проведение внеочередного общего собрания акционеров запланировано на 15 декабря, а принять в нем участие смогут лица, числившиеся в реестре акционеров на 21 ноября. Ни чистая прибыль за 9М23, ни коэффициент выплаты не сообщались, и все же мы считаем рекомендацию в размере, превысившем прогнозы, хорошей новостью в плане котировок бумаг эмитента. Предполагаем, что в виде дивидендов компания распределяет 75% прибыли за 9М23, а значит, и в дальнейшем выплаты могут существенно превышать минимальный коэффициент в 50%, прописанный в дивидендной политике. Итоговые дивиденды за 2023 год могут составить 22-30 руб. на акцию, если исходить из коэффициента выплаты в 75%", - указывают эксперты в материале.

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