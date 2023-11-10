Акции Ростелекома привлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "Ростелекома" и считают их привлекательными для вложений, сообщается в обзоре.

"Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений объявил результаты деятельности за третий квартал и девять месяцев 2023 года. По итогам 9М он заработал своим акционерам 10,5 рубля чистой прибыли на акцию или 13,5% доходности акционеров. Показатели четвертых кварталов в деятельности компании традиционно слабее предыдущих периодов, поэтому мы ждем не более 11,5 рубля чистой прибыли на акцию по итогам текущего года (14,8% акционерной доходности). Менее чем через две недели, 20 ноября 2023 года, ожидается собрание акционеров, на котором может быть одобрен дивиденд в размере 5,4465 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции. Дивидендная доходность может составить 7,5%, - указывают эксперты. - С учетом темпов роста и положительного свободного денежного потока мы позитивно смотрим на акции "Ростелекома" и считаем их инвестиционно привлекательными. Привилегированные акции компании продолжают входить в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.