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10 ноября 2023 года 11:25
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций ТГК-1
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "ТГК-1", бумаги по-прежнему не являются привлекательными для вложений, сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "ТГК-1" опубликовала результаты за 3К23 по МСФО, которые мы оцениваем как сильные. На отчетность за 3К23 повлиял рост субсидий за тепло в 3,1 раза до 2,7 млрд руб., что обусловлено более поздней выплатой субсидии в этом году по сравнению с прошлым. Операционные затраты, учитываемые для расчета EBITDA, снизились в отчетном квартале на 5,3% (до 15,2 млрд руб.), в том числе благодаря отсутствию в текущем году в составе операционных расходов убытка от досрочного завершения договора аренды, который годом ранее составил 1,96 млрд руб. Уменьшение чистого убытка также обусловлено сокращением амортизационных отчислений на 19% г/г (до 2,6 млрд руб.). По итогам 9М23 показатель EBITDA, составивший 14,9 млрд руб., практически не изменился, - указывает эксперт. - По нашим оценкам, в 4К23 результаты могут оказаться несколько хуже, так как росту уже не поспособствует увеличение субсидии. Кроме того, из базы сопоставления исчезнут расходы, связанные с досрочным расторжением договора аренды". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТГК1-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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