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10 ноября 2023 года 10:17
Рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 в пятницу - SberCIB
Курс пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 по итогам торговой сессии в пятницу, полагают аналитики SberCIB Investment Research. " Спрос на иностранную валюту может увеличиться, как это бывает перед выходными, поэтому укрепление национальной валюты, скорее всего, приостановится", - указывают эксперты в комментарии. "Кривая доходности ОФЗ почти полностью опустилась ниже 12%, доходности ОФЗ в четверг снизились в среднем на 25 б.п. Возможно, это было связано с тем, что некоторые участники рынка продолжили активно закрывать короткие позиции, накопленные за предыдущие месяцы. Вероятно, поддержку рынку также оказали комментарии ЦБ РФ о том, что пик инфляционного давления пройден в 3К23. Не исключено, что снижение доходностей продолжится и в пятницу. Определяющим фактором для динамики в последующие дни будут данные по недельной инфляции. Если она превысит 0,2%, это может стать поводом для коррекции на рынке ОФЗ", - пишут аналитики инвестбанка в материале. Нефтяные котировки остаются под давлением из-за обеспокоенности инвесторов темпами роста мировой экономики, цена нефти марки Brent может остаться в диапазоне $80-81 за баррель на торгах в пятницу, считают в SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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