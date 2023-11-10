Рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 по итогам торговой сессии в пятницу, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

" Спрос на иностранную валюту может увеличиться, как это бывает перед выходными, поэтому укрепление национальной валюты, скорее всего, приостановится", - указывают эксперты в комментарии.

"Кривая доходности ОФЗ почти полностью опустилась ниже 12%, доходности ОФЗ в четверг снизились в среднем на 25 б.п. Возможно, это было связано с тем, что некоторые участники рынка продолжили активно закрывать короткие позиции, накопленные за предыдущие месяцы. Вероятно, поддержку рынку также оказали комментарии ЦБ РФ о том, что пик инфляционного давления пройден в 3К23. Не исключено, что снижение доходностей продолжится и в пятницу. Определяющим фактором для динамики в последующие дни будут данные по недельной инфляции. Если она превысит 0,2%, это может стать поводом для коррекции на рынке ОФЗ", - пишут аналитики инвестбанка в материале.

Нефтяные котировки остаются под давлением из-за обеспокоенности инвесторов темпами роста мировой экономики, цена нефти марки Brent может остаться в диапазоне $80-81 за баррель на торгах в пятницу, считают в SberCIB.

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