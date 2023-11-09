Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Ростелекома" на уровне 85 руб. на горизонте одного-двух кварталов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

"Ростелеком" успешно отчитался за третий квартал и девять месяцев 2023 года, - указывает эксперт. - В третьем квартале выручка компании выросла на 14% г/г, до 173,9 млрд руб., OIBDA увеличилась на 23% г/г, до 74,2 млрд руб., с повышением рентабельности по показателю на 3,1%, до 42,6%. Чистая прибыль поднялась на 58%, до 31,3 млрд руб. За девять месяцев выручка "Ростелекома" увеличилась на 14% г/г, до 498,5 млрд руб., OIBDA выросла на 13% г/г, до 209,3 млрд руб.".

В комментарии подчеркивается, что показатель эффективности бизнеса ROE (рентабельность собственного капитала) у "Ростелекома" равен 15,6% при среднем по сектору 9,52%. Соотношение EV/EBITDA (стоимость компании к ее прибыли до налоговых и амортизационных отчислений) составляет 2,43x против среднеотраслевого значения 4,14x, что, по мнению Чернова, указывает на некоторую перепроданность акций компании, так как ее окупаемость будет выше.

"Мультипликатор P/E находится на отметке 7,13x и немного превышает средний по отрасли 6,59x, указывая не столько на переоцененность, сколько на близость капитализации эмитента к справедливому уровню", - заключает аналитик инвесткомпании.

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