"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Biogen Inc. с целевой ценой $338,2 и потенциалом роста 45% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Американская биотехнологическая компания Biogen отчиталась по итогам третьего квартала, отмечает аналитик Зарина Саидова. Квартальная выручка компании подросла на 1% г/г до $2,53 млрд и на $128 млн превысила ожидания. По GAAP компания зафиксировала чистый убыток в размере 47 центов на акцию при ожиданиях положительного значения чистой прибыли. При этом Biogen зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере $4,36 на акцию, на 37 центов выше ожиданий.

"Несмотря на неожиданный чистый убыток по GAAP, в остальном перспективы коммерциализации недавно одобренных новых препаратов Biogen и приобретенного вместе с фирмой Reata препарата остаются прежними - именно на них мы сделали ставку, когда включили акции компании в наше аналитическое покрытие в июле 2023 года", - указывает эксперт "Финама".

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