.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Мосэнерго
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 ноября 2023 года 17:03
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Мосэнерго
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Мосэнерго" на фоне слабых результатов компании за 3К23, сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Мосэнерго" отчиталась за 3К23 по МСФО, показав слабые результаты. Несмотря на рост выручки на 8,1% г/г до 39,2 млрд руб., EBITDA упала на 75,1% г/г до 690 млн руб. Чистый убыток увеличился в 3,7 раза в годовом сопоставлении до 4,8 млрд руб. Денежные затраты у "Мосэнерго" выросли на 15% г/г до 38,5 млрд руб., при этом затраты на топливо увеличились на 11,6% г/г до 24,6 млрд руб. Амортизационные отчисления выросли на 45,1% г/г до 8,2 млрд руб., что увеличило чистый убыток. В связи со слабыми финансовыми результатами мы можем пересмотреть прогнозы по компании в сторону понижения", - пишет эксперт инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСЭНЕРГО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
09 ноября 2023 года 19:04
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Ростелекома" на уровне 85 руб. на горизонте одного-двух кварталов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. "Ростелеком" успешно отчитался за третий квартал и девять месяцев 2023 года, - указывает эксперт. - В... читать дальше
.09 ноября 2023 года 18:35
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "ОГК-2" на уровне "продавать" на фоне слабых результатов компании за 3К23 по МСФО, отмечается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Представленные результаты "ОГК-2" за 3К23 по МСФО мы оцениваем как слабые: рост выручки составил 13,8% г/г, а... читать дальше
.09 ноября 2023 года 18:15
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen Inc. до $300, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Biogen отчиталась за третий квартал лучше консенсуса ожиданий, - констатирует эксперт. - Скорректированная прибыль... читать дальше
.09 ноября 2023 года 17:55
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Biogen Inc. с целевой ценой $338,2 и потенциалом роста 45% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. Американская биотехнологическая компания Biogen отчиталась по итогам третьего квартала, отмечает аналитик Зарина Саидова.... читать дальше
.09 ноября 2023 года 17:32
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Ozon с целью 3000 руб. за штуку" с инвестиционным горизонтом на декабрь 2023 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность - 12%, сообщается в комментарии. "Исходя из технического анализа, мы ожидаем позитивную динамику... читать дальше
.09 ноября 2023 года 16:34
Новый выпуск юаневых облигаций "РусАла" серии БО-001P-05 может быть интересен для инвесторов, отмечается в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "10 ноября "РусАл" разместит выпуск облигаций серии БО-001P-05 на 600 млн юаней. Ставка 1-5 купонов установлена на уровне 6,7% годовых. Срок обращения - 2,5 года.... читать дальше
.09 ноября 2023 года 16:03
Дивиденды "Ростелекома" могут подтолкнуть котировки его акций к годовому пику, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Ростелеком" объявил об итоговых дивидендах за 2022 год в размере 5,4465 руб. на оба типа акций с доходностью около 7-7,5% (закрытие реестра 1 декабря и собрание... читать дальше
.09 ноября 2023 года 15:36
Акции Ростелекома могут быть интересны с точки зрения дивидендной доходности - "Тинькофф Инвестиции"
Акции "Ростелекома" могут быть интересны с точки зрения дивидендной доходности, полагает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяинова. "Провайдер цифровых услуг и сервисов представил свои результаты за 3 кв. и 9 месяцев 2023 года, - указывает эксперт. - Менеджмент сообщает об "уверенном росте"... читать дальше
.09 ноября 2023 года 15:08
Вероятна стабилизация котировок нефти на уровне $80 за баррель Brent в ближайшие недели, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Цены на нефть после пары недель торгов на уровнях возле $90/барр. сползли под $80/барр., - констатируют эксперты. - Рынок перестал закладывать в цену геополитическую... читать дальше
.09 ноября 2023 года 14:46
Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок - Freedom Finance Global
Возврат S&P 500 в диапазон 4280-4300пп может стать благоприятной возможностью для покупок акций, полагает аналитик Freedom Finance Global Парамонов Михаил. По мнению эксперта, предстоящая торговая сессия не будет насыщена значимыми событиями - торги будут сопровождать низкая волатильность и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.