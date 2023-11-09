"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AstraZeneca с целью $71,8

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AstraZeneca Plc с целью $71,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $61, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 9 ноября. Предполагается рост выручки до $11,552 млрд и прибыли на акцию - $0,843. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится на сильном уровне поддержки, от которого просматривается движение вверх. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $61 риск на портфель составит 0,20%", - указывают в "Финаме".

AstraZeneca Plc - шведско-британская фармацевтическая компания, десятая в мире по объему продаж рецептурных препаратов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.