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09 ноября 2023 года 13:17
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kinder Morgan
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kinder Morgan Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $19 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Сергея Пигарева. "Один из крупнейших владельцев нефтегазовой инфраструктуры в США Kinder Morgan анонсировал покупку STX Midstream у NextEra Energy. Компании ожидают, что закрытие сделки может произойти в первом квартале 2024 года. По оценкам Kinder Morgan, отношение цены покупки к прогнозному показателю EBITDA 2024 года составит 8,6. Долгосрочный коэффициент инвестиций к EBITDA может снизиться до 7,0-7,5х, исходя из финансовых прогнозов эмитента и учитывая коммерческий синергетический эффект. Сделка приведет к увеличению отношения чистого долга к EBITDA примерно на 0,1х после включения показателя EBITDA покупаемого актива за полный год, - указывает эксперт. - В целом сделка выглядит умеренно позитивно для Kinder Morgan. Тем не менее тайминг для покупки активов выбран не лучшим образом. Замедление мировой экономики в 2024 году может привести к снижению стоимости нефтегазовых компаний, а высокие процентные ставки увеличивают затраты на покупку активов. На текущий момент мы оцениваем сделку нейтрально". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-KINDER/MORGAN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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