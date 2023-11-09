"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену акций Сегежа до 4,25 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "Сегежа групп" с 5 рублей до 4,25 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Минфин США внес в блокирующий SDN-лист дочерние компании АФК "Система", где доля превышает 50%. Таким образом, косвенно под санкции попадает "Сегежа групп". Более 90% своей продукции эмитент уже поставляет в дружественные страны, тем не менее некоторые компании могут отказаться от сотрудничества. Соответственно, у "Сегежа" упадут продажи и вырастут расходы на логистику. При этом у компании высокая долговая нагрузка - коэффициенты чистый долг/EBITDA около 10,9х. В условиях высоких ставок и будущих проблем из-за санкций обслуживание его проблематично", - .

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