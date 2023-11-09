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09 ноября 2023 года 12:33
Цена акций Cummins сохраняет потенциал роста - Freedom Finance Global
Цена акций Cummins Inc. сохраняет потенциал роста, прогнозная стоимость бумаги составляет $258 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Сергея Глинянова. "Выручка эмитента за июль-сентябрь 2023 года составила $8,4 млрд, в поквартальном выражении демонстрируя стагнацию с начала текущего года, однако повысилась на уверенные 15% год к году. EPS немного превысила ожидания, однако менеджмент все чаще указывает на важность оптимизации расходов на фоне снижения активности спроса в некоторых сегментах бизнеса. В целом результаты компании можно охарактеризовать как нейтральные. В то же время эффекты от дезинфляционных процессов и насыщения рынка начинают не лучшим образом влиять на рентабельность, что не может не настораживать инвесторов. С учетом этого мы снизили таргет по акции Cummins до $258 за штуку, однако котировки сохраняют потенциал роста", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CUMMINS-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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