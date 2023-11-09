Текущие доходности ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, возможно, останутся наиболее привлекательными в ближайшие кварталы - Freedom Finance Global

Текущие доходности ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, возможно, останутся наиболее привлекательными в ближайшие кварталы, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Минфин РФ в среду, 8 ноября, провел очередной аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с датой погашения 19 мая 2038 года. Средневзвешенная цена составила 86,0957% от номинала, что соответствует доходности 12,17% годовых, спрос в 2,5 раза превысил предложение. В планах Минфина разместить еще три выпуска в ноябре и четыре в декабре. Сохранение сильного спроса на ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК будет обусловлено ужесточением монетарных условий и, как следствие, привлекательным уровнем доходности. Рекомендуем приобретать ОФЗ-ПД до конца текущего года, - пишет эксперт в материале. - Вполне возможно, что текущие доходности ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК останутся наиболее привлекательными в ближайшие кварталы. На 2023 год Банк России прогнозирует инфляцию в районе 7-7,5% с замедлением до 4-4,5% в 2024 году. Этот уровень втрое ниже текущих доходностей ОФЗ-ПД, поэтому вложения в данные инструменты позволят не только сохранить свои рублевые сбережения от обесценивания, но и приумножить их".

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