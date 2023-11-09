Акции Сбербанка остаются интересной дивидендной историей - ПСБ

Акции Сбербанка остаются интересной дивидендной историей, прогнозная стоимость на горизонте года сохраняется на уровне 320 рублей за штуку, сообщается обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы с оптимизмом смотрим на ближайшие перспективы акций Сбербанка, оцениваем их как привлекательные с фундаментальной и тактической точек зрения: несмотря на среднесрочные перспективы замедления темпов прироста кредитования (из-за сильного роста ставок) и, соответственно, чистой прибыли, бизнес эмитента остается сильным, что позволит ему оставаться интересной дивидендной историей (ждем 33 рубля на акцию по итогам 2023 года). Рассчитываем, что ко "Дню инвестора" (состоится 6 декабря, на нем будут представлены обновленная трехлетняя стратегия банка и новая дивидендная политика) обыкновенные акции Сбербанка продолжат тяготеть к росту, повышаем тактический ориентир до 294 рублей. Целевую цену на горизонте года сохраняем на уровне 320 рублей", - пишут эксперты в материале.

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