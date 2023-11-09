"Финам" рекомендует держать акции Amazon с прогнозной ценой $157,4

"Финам" рекомендует держать акции Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $157,4 за штуку на конец 2024 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"В текущем году эмитент демонстрирует уверенное восстановление рентабельности по сравнению с низкой базой прошлого года: в 2023 году компания приняла меры по сокращению и оптимизации издержек, связанных с доставкой онлайн-заказов. Восстановление рентабельности одного из ключевых бизнесов вкупе с перспективными сегментами (AWS и реклама) укрепляют уверенность в долгосрочном видении бизнеса Amazon", - указывает аналитик Анна Буйлакова.

Amazon.com Inc. - международная компания, основанная в США, специализируется на электронной коммерции, потребительских услугах, облачных вычислениях и искусственном интеллекте. Amazon - одна из крупнейших по рыночной капитализации ($ 1,4 трлн) компаний в мире.

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