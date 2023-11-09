Индекс Мосбиржи может снизиться к 3180-3200п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может снизиться к 3180-3200 пунктам при сохранении негативного фона, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Российский рынок акций в среду торговался в нейтральном ключе, несмотря на заметный рост торговых оборотов. Сильное сдерживающее влияние продолжают оказывать распродажи нефти, которые увели в среду котировки нефти марки Brent ниже $80 за баррель впервые за последние три месяца. Это заставляет нервничать держателей акций нефтяников - второй день подряд индекс нефти и газа остается в числе аутсайдеров, большинство нефтяных "фишек" закрыли день в минусе. Отсутствие убедительных катализаторов для роста в сочетании со снижением нефти располагает к торговле в диапазоне. Рост сосредоточен в отдельных "фишках", среди которых обращают на себя внимание акции "Мечела". Также хорошо смотрятся бумаги компаний транспортного сектора: "ДВМП", "НМТП", Globaltrans, "Совкомфлот", - указывает аналитик.

"Индекс Мосбиржи закрыл среду с символическим минусом, проведя большую часть торгов вблизи прежних уровней. Сверху индикатор сдерживается локальным сопротивлением 3250 пунктов, выше которого покупатели теряют инициативу. До момента фиксации выше этой отметки преобладает негативный краткосрочный взгляд на инструмент. При сохранении негативного фона индекс может возобновить снижение с потенциалом возврата в район 3180-3200 пунктов", - предупреждает Галактионов.

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