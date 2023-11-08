"Финам" открыл торговую идею: покупать акции MD Medical Group с целью 980 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 980 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,7%, стоп-приказ: 820 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

7 ноября 2023 года Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок компании, а также их допуске к публичному размещению в РФ. Таким образом ГК "Мать и дитя" получила право первичного листинга на Московской бирже и сообщила, что после перерегистрации предполагает возобновление выплаты дивидендов, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции торгуются в долгосрочном восходящем тренде, выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 980 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 820 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93", - указывают в "Финаме".

Группа компаний MD Medical ("Мать и дитя") - ведущая компания на рынке частных медицинских услуг в России и лидер в сфере женского здоровья и педиатрии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.