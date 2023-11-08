Ставка ЦБР может снизиться до 13% в 3К24 - "БКС МИ"

Банк России начнет смягчать риторику, скорее всего, с третьего квартала следующего года, и ключевая ставка снизится на два процентных пункта (п.п.) - до 13% годовых, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

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