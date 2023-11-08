.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" рекомендует продавать акции ОГК-2 и ТГК-1, покупать бумаги Мосэнерго
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 ноября 2023 года 12:18
"БКС МИ" рекомендует продавать акции ОГК-2 и ТГК-1, покупать бумаги Мосэнерго
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует продавать акции "ОГК-2" и "ТГК-1" и покупать бумаги "Мосэнерго", сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова. "Три компании группы ГЭХ - "ОГК-2", "Мосэнерго" и "ТГК-1" - опубликуют результаты за 3К23 по МСФО до конца текущей недели. Мы ожидаем в целом не очень сильный квартал, что уже было подчеркнуто результатами по РСБУ. Выручка, вероятно, выросла у всех трех компаний. Динамика EBITDA может быть положительной у "ТГК-1", но отрицательной у "ОГК-2" и "Мосэнерго". Третий квартал года обычно слабый для теплопроизводящих компаний ("ТГК-1", "Мосэнерго"), поскольку выработка тепла сезонно низкая. Мы считаем, что третий квартал у "ТГК-1" и "Мосэнерго" может быть убыточными по МСФО (0,8 млрд руб. и 2,4 млрд руб. убытков соответственно), - пишет эксперт инвесткомпании в материале. - "ОГК-2" и "Мосэнерго" платят дивиденды. Анализ квартальной отчетности дает возможность оценить дивидендные перспективы. Мы пока исходим из того, что даже при небольшом снижении чистой прибыли, но уменьшении корректировок дивиденды за 2023 год у "ОГК-2" и "Мосэнерго" могут быть сопоставимы с цифрами за 2022 год. Также важен вопрос корпоративного управления, в частности, допэмиссия ("ОГК-2") и распоряжение денежными потоками". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОГК2/ТГК1/МОСЭНЕРГО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
08 ноября 2023 года 19:00
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "ММК", "Газпрома", X5 Retail и Сбербанка из-за низких мультипликаторов и высокого потенциала роста до конца текущего года, полагает аналитик БКС Экспресс Оксана Холоденко. "Драйверы роста акций "ММК" на ближайшие полгода - высокая загрузка... читать дальше
.08 ноября 2023 года 18:32
SberCIB Investment Research сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Газпрома", учитывая растущую налоговую нагрузку на компанию, сообщается в комментарии инвестбанка. "7 ноября в Госдуму РФ были внесены поправки, возвращающие с 1 октября выплаты по топливному демпферу в полном объеме и... читать дальше
.08 ноября 2023 года 18:00
Текущее падение нефтяных цен носит спекулятивный характер, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Причины ноябрьского обвала цен на нефть до сих пор неясны, особенно на фоне продолжающихся добровольных сокращений добычи нефти Саудовской Аравией и Россией, - отмечает... читать дальше
.08 ноября 2023 года 17:30
"Северсталь" может выплатить самые большие в секторе дивиденды, полагает аналитик Инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. "Мы по-прежнему предполагаем, что в 4К23-1П24 металлургические компании возобновят выплату дивидендов, - пишет эксперт. - Финансовая отчетность за 1П23 показала, что... читать дальше
.08 ноября 2023 года 17:01
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целевой ценой 1800 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования на декабрь 2023 года. Цена входа - рыночная текущая, потенциальная доходность предполагает 11%, сообщается в комментарии. "Мы ожидаем... читать дальше
.08 ноября 2023 года 16:33
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку ближайших перспектив цены акций Uber Technologies на фоне позитивных финрезультатов компании за III квартал 2023 года, сообщается в обзоре банка. "Выручка Uber в 3К23 выросла на 11% г/г благодаря увеличению доходов от услуг такси на 33%... читать дальше
.08 ноября 2023 года 16:07
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 980 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,7%, стоп-приказ: 820 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. 7 ноября 2023 года Банк... читать дальше
.08 ноября 2023 года 15:37
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $43 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,34%, стоп-приказ: $35,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. 24 октября компания опубликовала... читать дальше
.08 ноября 2023 года 15:06
Новый выпуск бондов Аэрофьюэлз интересен для инвесторов с повышенным "аппетитом к риску" - "Открытие Инвестиции"
Новый выпуск 3-летних облигаций "Аэрофьюэлз" серии 002P-02, размещаемых во второй половине ноября, может быть интересен для инвесторов с повышенным "аппетитом к риску", полагает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский. "Книга заявок по облигациям... читать дальше
.08 ноября 2023 года 14:38
Стратегические факторы продолжают оказывать поддержку рублю, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой. "Российская валюта продолжает укрепляться, торгуется ниже уровня 93 руб./$1, - констатирует эксперт. - Стратегические факторы продолжают оказывать поддержку... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.