"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома", сообщается в обзоре аналитиков.

"Ростелеком" опубликует результаты за 3К23 по МСФО в четверг, 9 ноября, и проведет телеконференцию. Мы прогнозируем достойные результаты благодаря сохранению хорошей динамики в сегментах мобильных и цифровых услуг. Свободный денежный поток может оказаться волатильным, как в 1-2К23. Рекомендуем "держать" обыкновенные акции "Ростелекома", учитывая умеренную дивидендную доходность за 2022 год (7%)", - указывает эксперт Мария Суханова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.