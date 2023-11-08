Рубль, вероятно, пока останется вблизи достигнутых уровней - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль, вероятно, пока останется вблизи достигнутых уровней (около 92,4 руб./$1), заметное падение нефтяных цен в мире в текущий момент не оказывает существенное влияние на российскую валюту в краткосрочной перспективе, при этом в дальнейшем остается потенциал к движению ниже 92 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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