Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ФосАгро

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (GDR) "ФосАгро", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"9 ноября "ФосАгро" планирует опубликовать отчетность за 3К23 по МСФО. Ожидаем рост выручки на 20% к/к (до 116 млрд руб.) благодаря ослаблению рубля и стабильным экспортным ценам. Показатель EBITDA должен восстановиться на 30% к/к, составив 44 млрд руб., что предполагает рентабельность по EBITDA в 38%. При этом скорректированная чистая прибыль в 3К23 должна показать рост на 23% к/к (до 27 млрд руб.), FCF - на 19% к/к (до 20 млрд руб.) с низкой базы 2К23, - указывает эксперт. - Ожидаем, что "ФосАгро" возобновит ежеквартальную выплату дивидендов. По нашим расчетам, при 100%-ной выплате FCF дивиденд на акцию за 3К23 составит 153 рубля, что должно выразиться в дивдоходности на уровне 2%. Ранее мы отмечали, что эмитент отложил выплату за 2К23 (из расчета 126 руб./акцию), и предполагаем, что сейчас компания объявит дивиденды и за 2К23, и за 3К23. Рынок должен позитивно оценить возобновление дивидендных выплат, и это поддержит бумаги на краткосрочном горизонте".

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