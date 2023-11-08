Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- окончательный индекс потребительских цен Германии за октябрь;

- выступление главы Банка Англии;

- встреча Еврогруппы;

- розничные продажи еврозоны за сентябрь;

- выступление главы ФРС США;

- еженедельный отчет Минэнерго США по запасам;

- совет директоров "Газпром нефти" обсудит дивиденды за 9М23;

- форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS;

- квартальные результаты Walt Disney Co., Corteva Inc., Wynn Resorts, Ralph Lauren Corp.

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