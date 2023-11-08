Рубль может удержаться около 92,3 руб./$1 в среду - SberCIB

Курс пары доллар/рубль может удержаться около уровня 92,3 руб./$1 по итогам торговой сессии в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"На рынке ОФЗ в центре внимания аукцион Минфина, будет предложен лишь 15-летний выпуск с фиксированным купоном ОФЗ-26243 (май 2038 года). Результаты аукциона определят динамику вторичного рынка и покажут, насколько устойчив повышенный спрос на выпуски с фиксированным купоном, который наблюдался в последние дни. Мы допускаем, что по итогам дня доходности могут вырасти еще на несколько базисных пунктов, так как выглядят заниженными по сравнению с фундаментально обоснованными уровнями", - пишут эксперты в материале инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent могут остаться в диапазоне $81-82 за баррель в среду, полагают в SberCIB.

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