"Префы" Ленэнерго остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных вложений, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Россети Ленэнерго" опубликовала операционные, а также финансовые показатели по РСБУ по итогам третьего квартала 2023 года,- отмечают аналитики. - Показатели компании замедляются по сравнению с началом года, что за третий квартал "Ленэнерго" заработала своим акционерам 5,43 рубля дивиденда на привилегированные акции. Накопленный дивиденд за три квартала вырос до 20,43 рубля, что на 6% больше итогового результата за весь 2022 год".

По мнению экспертов, в четвертом квартале возможны списания основных средств либо начисление резервов, что может сократить итоговую чистую прибыль и, соответственно, ожидаемый дивиденд.

"По итогам вышедшей отчетности мы сократили наши ожидания по годовому дивиденду по привилегированным акциям за весь 2023 год с 26 рублей до 25,5-26 рублей на фоне более быстрого роста себестоимости, - указывают стратеги "Газпромбанк Инвестиции". - Потенциальная дивидендная доходность может составить от 12,4 до 12,7% в случае отсутствия высоких списаний по аналогии 2022 года. На наш взгляд, привилегированные акции "Ленэнерго" остаются инвестиционно привлекательными и продолжают входить в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора".

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