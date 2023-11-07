.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Префы" Ленэнерго остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 ноября 2023 года 18:43
"Префы" Ленэнерго остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных вложений, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Россети Ленэнерго" опубликовала операционные, а также финансовые показатели по РСБУ по итогам третьего квартала 2023 года,- отмечают аналитики. - Показатели компании замедляются по сравнению с началом года, что за третий квартал "Ленэнерго" заработала своим акционерам 5,43 рубля дивиденда на привилегированные акции. Накопленный дивиденд за три квартала вырос до 20,43 рубля, что на 6% больше итогового результата за весь 2022 год". По мнению экспертов, в четвертом квартале возможны списания основных средств либо начисление резервов, что может сократить итоговую чистую прибыль и, соответственно, ожидаемый дивиденд. "По итогам вышедшей отчетности мы сократили наши ожидания по годовому дивиденду по привилегированным акциям за весь 2023 год с 26 рублей до 25,5-26 рублей на фоне более быстрого роста себестоимости, - указывают стратеги "Газпромбанк Инвестиции". - Потенциальная дивидендная доходность может составить от 12,4 до 12,7% в случае отсутствия высоких списаний по аналогии 2022 года. На наш взгляд, привилегированные акции "Ленэнерго" остаются инвестиционно привлекательными и продолжают входить в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНЭНЕРГО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
07 ноября 2023 года 19:00
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Норникель", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Северсталь". "Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке, - отмечают... читать дальше
.07 ноября 2023 года 18:26
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела" в ожидании сильных операционных результатов в середине ноября, а также значительного роста цен на ключевые продукты компании, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "По данным аналитического агентства MMI... читать дальше
.07 ноября 2023 года 18:01
"Финам" рекомендует покупать акции Thermo Fisher Scientific с прогнозной стоимостью $543,1 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Эмитент - крупный представитель медицинского хайтека, пользующийся... читать дальше
.07 ноября 2023 года 17:39
Бумаги "О''Кей" по-прежнему остаются непривлекательными для вложений инвесторов, считают старший аналитик SberCIB Investment Research Михаил Красноперов и аналитик Екатерина Усанова. "Группа опубликовала в пятницу операционные результаты за третий квартал 2023 года. Эмитент по-прежнему отдает... читать дальше
.07 ноября 2023 года 17:18
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций американской транспортно-логистической компании C.H. Robinson Worldwide до $82 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре аналитика Сергея Глинянова. "Результаты эмитента подтверждают неблагополучное состояние отрасли... читать дальше
.07 ноября 2023 года 16:58
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies и China Overseas Land & Investment, сообщается в обзоре аналитиков. "Uber Technologies представит во вторник финансовые результаты за 3К23. По нашим оценкам, выручка увеличится на 11% г/г и достигнет $9,2 млрд... читать дальше
.07 ноября 2023 года 16:33
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 4340-4400 пунктов, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев. "Полагаем, что в ходе предстоящей сессии волатильность на американских фондовых площадках будет умеренной. Баланс рисков представляется... читать дальше
.07 ноября 2023 года 16:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Россети" с целью 0,1430 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,5%, стоп-приказ: 0,1197 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "3 ноября компания отчиталась по... читать дальше
.07 ноября 2023 года 15:42
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Positive Technologies в ожидании следующих финансовых результатов эмитента, новостей по опционной программе и позитивных катализаторов роста, сообщается в материале аналитика Ляйсян Хусяиновой. "Российский представитель кибербеза... читать дальше
.07 ноября 2023 года 15:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: $70, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Япония одобрила субсидии на $1,3 млрд для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.