Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Robinson Worldwide до $82

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций американской транспортно-логистической компании C.H. Robinson Worldwide до $82 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре аналитика Сергея Глинянова.

"Результаты эмитента подтверждают неблагополучное состояние отрасли грузоперевозок. Менеджмент компании регулярно проводит оптимизацию персонала и нацелен на принятие иных мер по повышению эффективности бизнеса. Однако на сегодня заметных успехов в этом отношении Robinson Worldwide достичь не удалось. Учитывая это, мы понижаем целевую цену по акци до $82 за штуку с рекомендацией "держать", - указывает эксперт. - При этом состояние бизнеса компании будет улучшаться по мере восстановления международной торговли. В то же время начавшееся повышение удельных расходов в отдельных сегментах будет оказывать негативное влияние на маржу даже с учетом потенциальной нормализации спотовой ставки фрахта на наземные и морские перевозки. Растущий рынок e-commerce позитивно скажется на бизнесе в долгосрочной перспективе".

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