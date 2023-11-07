Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Uber и China Overseas Land

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies и China Overseas Land & Investment, сообщается в обзоре аналитиков.

"Uber Technologies представит во вторник финансовые результаты за 3К23. По нашим оценкам, выручка увеличится на 11% г/г и достигнет $9,2 млрд при консенсус-прогнозе Bloomberg в $9,5 млрд (+14,3% г/г). Чистую прибыль мы оцениваем в $0,2 на акцию (против убытка в $0,28 годом ранее), рынок - в $0,22. Котировки бумаги эмитента, не исключено, окажутся под давлением после объявления результатов, однако на более длительном горизонте по-прежнему считаем акции Uber Technologies привлекательными, и рейтинг "покупать" остается без изменений. Компания, по нашему мнению, сохранит лидерство на рынке и по итогам текущего года покажет чистую прибыль", - указывают эксперты.

"По данным статистической службы КНР, процентные ставки по действующим ипотечным кредитам на общую сумму более CNY22 трлн (около $3,06 трлн) снизились в среднем на 0,73 п.п. На наш взгляд, новости могут благоприятно повлиять на отношение к акциям China Overseas Land, по которым сохраняем рейтинг "покупать", - пишут аналитики в материале банка.

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