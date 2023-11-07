"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology с целью $80 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: $70, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Япония одобрила субсидии на $1,3 млрд для производства микрочипов на заводе Micron в Хиросиме, что потенциально даст компании новые возможности развития в этом регионе. Такие чипы будут необходимы для создания искусственного интеллекта, центров обработки данных и технологий автономного вождения. Micron рассчитывает начать производство в 2025 году", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения благодаря выходу из боковика возможна его отработка с целью около $80. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $70 риск на портфель составит 0,32%", - указывают в "Финаме".

Micron Technology - американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS.

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